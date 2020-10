Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Reformierakonna juht Kaja Kallas

Valitsuskriis on läbi, aga opositsioon valmistub järgmisteks käikudeks ja õhus on vähemalt üks umbusaldushääletus. Kas koalitsiooni hääled peavad? Miks opositsioon ei ühine Roheliste petitsiooniga? Millised on valitsuskriisi õppetunnid? ETV saates "Esimene stuudio" on teisipäeval Reformierakonna esimees Kaja Kallas.