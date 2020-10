Aasta Põllumees 2020 on Harjumaa piimatootja ja piimakarjakasvataja Kaja Piirfeldt.

Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Maalehega andis Aasta Põllumehe tiitli välja 20.-ndat korda. Kuna tänavu taheti eriliselt esile tõsta põllumajandusvaldkonnas töötavaid naisi, siis valik tehti tosina naise seast. Kaja Piirfeldt juhib Harjumaal Anija vallas osaühingut Remmelgamaa, peale selle on ta põllumeeste koolitaja ja noortalunike eestvedaja; valitud mitmel korral Harjumaa parimaks piimatootjaks, kannab ka parima kutseõpetaja tiitlit. Kaja Piirfeldt on esimene naine, kes on saanud Aasta Põllumehe tiitli. Olev Kenk räägib lähemalt.