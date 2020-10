Kohaliku haigla andmetel on hukkunud noored mehed vanuses 20 kuni 30. Kümnete vigastatute hulgas on ka neli alla 13-aastast last, vahendas BBC.

Koraani õpetuse tunni ajal tehtud rünnaku motiiv pole teada. Seminaris olid kohal sajad õpilased.

Ükski rühmitus ei ole rünnaku eest vastutust võtnud.

Peshawar asub Afganistani piiri lähistel ning viimastel aastatel on Talibani tegevuse tõttu linnas palju vägivalda olnud. Kuus aastat tagasi ründasid kurjategijad Peshawaris sõjaväekooli ning tapsid üle 150 inimese, kellest enamik olid lapsed. Samas on sõjaväe tegevus viimastel aastatel rünnakuid harvemaks muutnud.