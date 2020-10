Ilm püsib niiske ja soe

Lähipäevil on ilm valdavalt vihmane ja soe, kuid mitmel pool on ka selgimisi.

Teisipäeva öösel laieneb vihmasadu üle Eesti, vastu hommikut Lääne-Eestist alates sajuhood harvenevad ja taevas läheb selgemaks. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, lääne poolt alates pöördub lühiajaliselt läände ja nõrgeneb veidi. Sooja on 6 kuni 11 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul lahkub tihedam vihmasadu itta ning paljudes kohtades on selgimisi, Eesti lääneosas võib olla üksikutes kohtades sajuhooge. Tuul puhub edelast 4 kuni 9, rannikul puhanguti 12 kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 11 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Kohati sajab nõrka vihma, õhtul jõuab saartele tihedam sadu. Puhub lõuna- ja edelatuul 6 kuni 12, rannikul puhanguti 15 kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 12 kraadi.

Neljapäeva öö tuleb vihmane, päeval on sadu nõrk ja harv. Lõuna- ja edelatuul on öösel puhanguline, päeval nõrgeneb. Öösel on sooja 6 kuni 10, päeval 9 kuni 12 kraadi.

Reedel liigub vihmapilvi üle Eesti enam päevasel ajal. Tuul jääb veel nõrgemaks ja öösel on keskmiselt sooja 7, päeval 10 kraadi.

Laupäev võib mööduda kuivemalt. Öö on jahe ning õhutemperatuur võib langeda sisemaal 0 kraadi lähedale, rannikul on märksa soojem. Päevamaksimumid tõusevad 10 kraadi piirile.

Pühapäev tuleb vihmane ja tuuline.