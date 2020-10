Kallas loodab Helme umbusaldamisel koalitsioonisaadikute südametunnistusele

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul ootab erakond, et siseminister Mart Helme umbusaldamisel hääletaksid oma südametunnistuse järgi ka need koalitsioonierakondade saadikud, kelle hinnangul Helme ministriametisse ei sobi. Roheliste petitsioonist võidavad tema sõnul EKRE saadikud ja ebasõbralik idanaaber.

Kallase sõnul on ka mitmed koalitsioonierakondade liikmed tunnistanud, et Mart Helme ei sobi ministriametisse ning ta ootab, et ka nemad umbusaldushääletusel oma südametunnistuse järgi hääletaksid. Seetõttu võiks tema sõnul hääletus olla ka salajane.

"Vaadates Mart Helme käitumist, Mart Helme ei sobi ministriametisse, see on kõigile selge," ütles Kallas "Esimeses stuudios".

"Olles suhelnud koalitsioonisaadikutega, siis neid, kes ütlevad, et Mart Helme oma ametisse ei sobi on kümne ligi," märkis Kallas. "Tean, et nendel inimestel on ka selge surve oma lähedaste poolt, et lõpetage see jama ära," lisas ta.

"Kas nad julgevad hääletada südametunnistuse järgi – eks me näeme."

Kallase sõnul proovis Reformierakond eelmisel nädalal aktiivselt alustada läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamiseks, teine pool aga läbi rääkima nõus ei olnud. Ta märkis, et Reformierakond andis Keskerakonnale selge indikatsiooni ning Isamaa on varasemalt selgeks teinud, et Reformierakond ei ole nende jaoks valik. "Mingit topeltmängu me ei mänginud," märkis ta.

"Reformierakond on valmis selle valitsuse moodustama," ütles Kallas ja lisas, et Reformierakond on selgelt järgmise valitsuse juhtiv jõud ja kokkupanija.

Kallase sõnul ei jäänud EKRE valitsuskriisis kaotajaks ja sai kõik või isegi rohkem kui tahtis, kuna rahvahääletus ikkagi tuleb ja keegi ei vabandanud.

Roheliste algatatud petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks on Kallase sõnul vastus EKRE provokatsioonile, mis on lõhestanud ühiskonda. "EKRE provotseeris ja sellele provokatsioonile vastati, enne seda ei olnud sellist vastasseisu nagu nüüd on."

Kallase sõnul on Reformierakond alati seisnud võrdsete õiguste eest, mistõttu algatati ka kooseluseadus. Samuti lisas ta, et riigikogu liikmena on kummaline allkirjastada rahvaalgatust, kuna see on pöördumine riigikogu poole.

"Mida EKRE on saavutanud on see, et tegelikult samal pool olevad inimesed on äkitselt üksteise kõride kallal ja kes sellest lõhestunud ühiskonnast võidavad – võib-olla EKRE juhid ja tegelikult ka meie suur ja ebasõbralik idanaaber," ütles ta.

"Eks igasugust kriitikat on ja need sõnad on väga karmid, aga mulle tundub kohati, et pettumus selles valitsuses on väga suur, siis see kandub sellesse, et opositsioonist oodatakse väga-väga palju," ütles ta.