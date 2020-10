"Moodustame uuriva toimetuse, kuhu võtame värskelt ülikooli lõpetanud noori, keda hakkab juhtima Postimeest viimasel aastal koolitajana aidanud Kaido Veski, kes on elukutselt õpetaja, täpsemalt IT-kutseõpetaja," kirjutas Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar kolmapäeval.

"See, et Kaido on töötanud põgusalt Kunda volikogu esimehe ja linnapeana ning kuulunud ka Reformierakonda, on meil sirgeks räägitud. Minu silmis on pluss, et Kaido on näinud elu selle mahlakuses, kuid poliitikaga on selleks korraks kõik."

Raudsaar lisas, et organiseerib Veskile abiks veel ühe Eesti uuriva ajakirjanduse suurkuju, kuid kelle nime jättis ta esialgu saladuseks.

Äriregistri andmetel kuulus Veski aastatel 2013-2017 Reformierakonda. Enne seda kuulus ta Res Publicasse ning Isamaa ja Res Publica Liitu (2002-2011).

Juunis 2017 kirjutas Virumaa Teataja, et Kunda linnapead Kaido Veskit ähvardab Reformierakonnast välja heitmine, kuna Reformierakond otsustas, et need erakonna liikmed, kes kandideerivad valimisliitudes linnades-valdades, kus samal ajal on oma nimekirjaga väljas ka oravapartei, visatakse erakonnast välja. Veskil oligi plaan valimisliiduga välja minna.

Veski ise ütles maakonnalehele, et kui erakond leiab, et teda neile vaja ei ole, on ta valmis ise Reformierakonnast välja astuma. Reformierakonnast lahkus ta 18. augustil 2017. Sama sügise valimistel kandideeris ta valimisliidus "Ranna-Viru" ja sai 157 häält, mis oli piisav Viru-Nigula (moodustati 2017. aastal senise Viru-Nigula valla, Kunda linna ja Aseri valla ühinemisel) vallavolikogu liikmeks saamiseks, aga mitte ühendvalla juhiks saamiseks. Veebruaris 2018 valiti Veski Rakvere valla haridusnõunikuks.

Veski kandideeris 2015. aastal Reformierakonna nimekirjas Lääne-Virumaal riigikogusse, sai 223 häält ja valituks ei osutunud.