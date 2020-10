Üle poole koroonajuhtumitest on sisse toodud Venemaalt ja Ukrainast

Oktoobris tuvastatud nakatunutest on 54 protsenti toonud haiguse sisse Venemaalt ja Ukrainast. Möödunud nädalal kerkis nende osakaal suisa 61 protsendini kõigist tuvastatud nakatunutest.

Kõige kiiremini on kasvanud Venemaalt sisse toodud juhud, mis on kasvanud iga nädalaga. Kokku on oktoobris tuvastatud 66 Venemaalt nakkuse toonud inimest, neist ainuüksi 37 lisandus möödunud nädalal.

Ukrainast on oktoobri jooksul toonud nakkuse kokku 32 inimest (neist möödunud nädalal 13).

Kolmandana torkab silma Poola, kust on oktoobris toodud sisse kümme nakatumisjuhtu.

Viis juhtu on toodud sisse nii Itaaliast, Saksamaalt, Suurbritanniast, Rootsist kui ka Soomest. Teistest riikidest on sisse toodud nakatumiste arv väiksem.

Kokku on oktoobris tuvastatud 183 välismaalt sisse toodud koroonajuhtumit.