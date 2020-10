Sillamäel toimunud õhumõõtmised näitasid, et olukord on võrreldes viie aasta tagusega küll paranenud, kuid lubatust rohkem haisu fikseeriti Sillamäe suvilate piirkonnas - piirmääraks oleva 15 ühiku asemel oli seal näitaja 21, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskkonnainspektsiooni hinnangul põhjustasid selle Sillamäe sadamas tegutsevad ettevõtted.

"See on ikkagi ettevõtete koosmõju ning seal piirkonnas on välja vaadatud viis ettevõtet, kelle puhul me hindasime nii keskkonnalubasid kui ka aastaseid õhku paisatavad heitmeid ning nendelt nõuame haldusmenetluse raames lõhnaainete vähendamise tegevuskava," ütles inspektsiooni Ida-Virumaa büroo juht Käthlyn Lizdenis.

"Me käitleme seal erinevaid naftasaaduseid ja naftasaadustel on alati spetsiifiline lõhn. Aga et probleemist täpsemalt aru saada, siis on meil vaja teada, millal mõõdeti ning kui see oli meie suunast tuleva tuulega lõhn, siis me vaatame üle, milliseid protsesse sel ajal terminalis teostati," ütles Alexela Logisticsi juhatuse liige Aarto Eipre.

Põnevusega ootab tegevuskava valmimist ka Sillamäe linnavalitsus, sest linnaelanikud kaebavad neilegi sadamast tuleva ebameeldiva lõhna pärast.

"Kuna linnas on lõhnaga seotud probleemid väga aktuaalsed, siis meie jaoks on oluline, et need ettevõtted, mis asuvad sadama territooriumil, teeksid lõhna vähendamise kava," rääkis Sillamäe linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Alina Nevent.

Ettevõtted peavad tegevuskava valmis saama hiljemalt tuleva aasta 1. maiks.