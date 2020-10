Neljapäev sajab kohati vihma, sooja on kuni 12 kraadi

Lähipäevil sajab kohati vihma, nädalavahetusel on ilm ilusam, kuid jahedam.

Neljapäeva öösel kattub taevas pilvedega. Lääne-Eestis sajab vihma, ida pool on sadusid hõredamalt. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 9, rannikul iiliti kuni 15 meetrit sekundis, Õhutemperatuur on 6 kuni 10 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on lääne pool selgem, ida pool pilvisem. Siin-seal sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 11 kraadi.

Päeval on Lääne-Eesti muutliku pilvisusega ja vihma sajab kohati. Ida pool on pilvisem ja saju võimalus suur. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, saartel kuni 11 meetrit sekundis. Õhusooja on 9 kuni 12 kraadi.

Reedel lisandub siia-sinna veidi vihma. Laupäeval peletab tugevnev kõrgrõhkkond saju ja lükkab ka pühapäevaks pilvi laiali. Nõnda on lootust ilusamale ja heledamale, aga natuke jahedamale nädalavahetusele. Öösiti langeb temperatuur 0 kraadi lähedale ja pisut allagi, päevasoegi on langustrendis.