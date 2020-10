Suurfirmadest maksis mullu kõrgeimat palka Nortal

Nortali keskmine palk oli Äripäeva andmeil 5076 eurot kuus, Skype maksis 4955 ja Alfons Hakans 4508 eurot.

Üldse kõrgeima brutokuupalga maksja oli mullu 9139 euroga konsultatsiooniteenuste pakkuja Reval Hotel Management OÜ, mille omanikuks on Linstow AS. Ettevõttel on kolm töötajat.

Eesti keskmine brutokuupalk oli mullu 1407 eurot.