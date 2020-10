Anonüümsena esinenud endine Trumpi valitsuse ametnik tuli välja

Endise sisejulgeolekuministri Kirstjen Nielseni personaliülemana töötanud Miles Taylor tõi oma isiku päevavalgele Twitteris ja veebisaidil Medium.com

"Anonymouse" isik oli Washingtonis üks meelismõistatusi kahe aasta jooksul alates arvamusartiklist ajalehes New York Times, mille autor nimetas end kõrgeks ametnikuks, kes kuulub Trumpi valitsuses tekkinud "vastupanuliikumise" liikmete hulka. Nagu nüüd selgus, siis tema ametikoht väga kõrge ei olnud, mis on tekitanud küsimusi, kas ajaleht eksitas lugejaid.

Anonüümne autor kirjutas, et paljud Trumpi poolt ametisse nimetatud on tõotanud teha kõik, mis nende võimuses, et säilitada Ühendriikide demokraatlikud institutsioonid ning tõkestada Trumpi ekslikke impulsse.

President reageeris Taylori varjust välja astumisele, nimetades teda "madala astme ametnikuks", kes pole kunagi töötanud Valges Majas, aga kes tuleks kohtusse anda.

Pärast Timesi artiklit avaldas Anonymous 2019. aastal raamatu "A Warning" ("Hoiatus") – Trumpi valitsuse toimimishäirete kroonika.

Pärast Trumpi valitsusest lahkumist on Taylor teinud koostööd CNN-ile ja toetanud demokraatide presidendikandidaati Joe Bidenit.

Oma isikut paljastades kinnitas Taylor, et on vabariiklane ja soovib, et president edu saavutaks.

"Aga liiga sageli nägin ma, kuidas Donald Trump tõestas kriiside ajal, et on nõrga iseloomuga, ja tema isiklikud puudused on viinud läbikukkumisteni juhtimises, mis on nii suured, et neid võib mõõta ameeriklaste eludes," ütles Taylor.

"Mina olin kaks ja pool aastat tunnistajaks Trumpi suutmatusele oma tööd teha," lisas ta. "Seda nägid kõik, aga enamik ei julgenud kättemaksu hirmus rääkida."