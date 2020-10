Prantsusmaal Nice´i kesklinnas Notre-Dame katedraali juures toimunud rünnakus tappis noaga relvastatud 20-ndates eluaastates mees vähemalt kolm inimest ja mitmed said vigastada.

Le Figaro teatel tappis ründaja neljapäeva hommikul kohaliku aja järgi kella üheksa paiku mehe ja kaks naist ning vigastas veel mitmeid. Ühel hukkunul lõikas ta kõri läbi.

Politsei avas ründaja pihta tule ja haavas teda. Ründaja viidi haiglasse, kus ta on politsei valve all.

Nice´i linnapea Christian Estrosi kinnitas, et tegemist oli terrorirünnakuga. Ta ütles ka, et ründaja olevat haiglas olles pidevalt hüüdnud: "Allahu Akbar!" (Jumal on kõikvõimas - toim).

Kurjategija isiku ja tausta kohta veel väga täpseid andmeid avaldatud pole. Le Figaro teatel on tegemist 20-ndates eluaastates mehega, kes olevat oma nimeks öelnud Brahim ja kelle väitel tegutses ta üksi.

Hukkunute kohta on öeldud, et üks neist oli katedraali töötaja.

8h50 grand déploiement des forces de l'ordre à #NotreDame à #Nice. Des coups de feu entendus. pic.twitter.com/SiuOhAeRG8 — Ivan Blanco (@ivanblancovilar) October 29, 2020

Kohal käis ka demineerimismeeskond ja naabruskonnas kostis plahvatusi. Politsei teatel on olukord nende kontrolli all ja paanikaks pole põhjust. Samas kutsus politsei inimesi üles sündmuskoha juurde uudishimust mitte minema.

Linnapea Estrosi sõnul vestles ta telefonitsi ka president Emmanuel Macroniga, kes lubas ka kohale sõita.

Sarnased rünnakud

16. oktoobril lõikas Pariisi eeslinnas 18-aastane tšetšeenist ründaja kõri läbi 47-aastasel ajalooõpetajal, kes oli näidanud klassile pilapilte prohvet Muhamedist. Prantsuse politseinikud lasid kurjategija kinnipidamiskatsel maha.

Nice´s toimus ohvriterohke terrorirünnak 14. juulil 2016, kui Tuneesia päritolu mees sõitis veoautoga rahva sekka, mille tõttu hukkus 86 inimest ja vigastada sai 434 inimest. Rünnakus hukkunute seas oli tollal ka kaks Eesti kodanikku.