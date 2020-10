Valitsuse neljapäevase otsuse kohaselt lüheneb piiriületuse järgne liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõrge nakkusriskiga riigist saabudes, kahelt nädalalt kümnele päevale, edastas valitsuse pressiesindaja.

Endiselt jääb kehtima võimalus asendada liikumisvabaduse piirang kahe testiga, millest üks tehakse vahetult pärast Eestisse tulemist ja teine mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimese negatiivse tulemuse kättesaamist. Kui mõlemad testitulemused on negatiivsed, saab inimene jätkata tavapärast elu kümnepäevase isolatsiooniperioodi lõppu ära ootamata.

Kehtima jäävad ka erisused Lätist, Leedust ja Soomest Eestisse reisimisel.

Samuti lüheneb karantiini kestus koroonaviirusesse nakatunu lähikontaktsele, juhul kui ta teeb mitte varem kui kümnendal päeval koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne või kui arst on tunnistanud ta nakkusohutuks. Kümnepäevase tähtaja kulgemine algab viimasest lähikontaktist, mille teeb kindlaks terviseamet.

Muudatustega täpsustatakse ka olemasolevat regulatsiooni ja nähakse teatud tingimustel ette erand, mille kohaselt on edasilükkamatutel juhtudel võimalik vältimatut tööülesannet täita lähikontaktsel, kelleta ei oleks riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ülesande täitmine võimalik või see oleks tõsiselt häiritud. Samuti nähakse ette erisus inimesele, kes on elutähtsa teenuse tagaja.

Muudatused hakkavad kehtima alates reedest kõigile karantiinis ja eneseeralduses olijatele, sealhulgas ka neile, kellele reedese seisuga juba kehtib liikumisvabaduse piirang või karantiin.

Valitsuse otsused põhinevad teadusuuringutel, mille kohaselt tekivad umbes 95 protsendil inimestest haigusnähud kümnen päeva jooksul pärast haigega kokkupuudet. Seda arvestades on eneseeraldusaja lühendamist soovitanud nii rahvusvahelised organisatsioonid kui ka Eesti infektsioonhaiguste selts, valitsust nõustav teadusnõukoda ja terviseamet.

Isolatsiooniperioodi on juba lühendanud mitmed Euroopa riigid, nende seas ka Soome ja Läti.

COVID-19 diagnoosiga haigele kehtiva karantiinikohustuse kestus valitsuse otsusega ei muutu.