Statistikaameti tööturu kiirstatistika kohaselt on töösuhete koguarv vähenud aastaga 15 000 võrra.

Statistikaameti andmeteaduri Kadri Rootalu sõnul on töösuhteid majutuse ja toitlustuse valdkonnas kokku üle 5000 võrra vähem.

"Seda tegevusala tabas töösuhete arvu vähenemine vahetult pärast kevadise eriolukorra väljakuulutamist. Suvel töösuhete arv mõnevõrra taastus, kuid oktoobriks langes see jälle peaaegu maikuu tasemele," ütles Rootalu.

Tööturu kiirstatistika kohaselt on töövahendusteenuste valdkonnast kadunud ligi 1200 töökohta. Tegemist on alaga, mida 2019. aasta suvel ja sügisel iseloomustas märkimisväärne töösuhete arvu suurenemine, sel suvel kasvu aga ei toimunud.

Rootalu tõi välja, et töösuhete arvu vähenemine ei puuduta siiski kõiki tegevusalasid.

"Töösuhete arv on kasvanud programmeerimise alal ja tervishoius. Mõlemal tegevusalal tuli aastaga juurde rohkem kui 1000 töökohta ja töösuhete arv on alates juunist pidevalt pisitasa kasvanud. Aasta võrdluses on töösuhteid juurde tulnud ka finantsteenuste alal," sõnas ta.