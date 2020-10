Marani sõnul ei olnud Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi revisjonikomisjon rahul seltsi rahaasjadega.

"Kuna TLSS-i juhatus ei ole kriitikale ammendavaid vastuseid andnud ning loomaaial on küsimusi seltsi tegevuse kohta, pidas loomaaed ainuõigeks koostöö TLSS-ga peatada. Loomaaed tänab oma toetajaid ning rõhutab, et hetkel koostöö seltsiga ei jätku.," ütles Maran.

Loomaaia direktori sõnul vaadatakse loomaia toetuste süsteem üle, et jõuda selge ja läbipaistva lahenduseni.

"Loomaaed peab oma tegevuses olema läbipaistev ja aus ja ta saa ei aktsepteerida oma partnerite teistsugust käitumist ning seetõttu pöördus Tallinna loomaaed asjaolude selgitamiseks uurimisasutuste poole," ütles Maran pressiteate vahendusel.

MTÜ Tallinna Loomaaia Sõprade Selts on asutatud 16. märtsil 1996. aastal loodushuviliste ja Tallinna loomaaia aktivistide poolt. TLSS-i eesmärgiks on märgitud ühendada loomaaiast ja selle edendamisest huvitatud isikuid, kelle ühistegevus aitab toetada Tallinna loomaaia arengut, propageerida loomi-linde, nende kaitset ning harida inimesi loodushoiu ja ökoloogia alal.

TLSS-i ja loomaaia koostöö lepingu järgi 2016. aasta algusest kogub TLSS raha loomaaiale ning sõlmib vaderilepinguid. TLSS ei anna kogutud raha vahetult üle loomaaiale, vaid loomaaed taotleb seltsilt omapoolse avaldusega toetust.

Üks suurematest toetustest on olnud jääkaru uue elupaiga ehituse toetamine. Samuti on selts kogunud raha tiigrioru tarbeks. Toetatud on loomaaia ettepanekul Austraalia põlengus kannatatud loomade abistamist.

Loomaaia sõprade seltsi juhatuse esimees on Alar Lõhmus, kellega ERR-il ei õnnestunud kommentaariks ühendust saada. Juhatusse kuuluvad veel Kent Raju, Mati Kaal, Tauno Kangro, Valdeko Allik, Veronika Padar ja Maire Toomberg.