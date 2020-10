Väärtuskonfliktid ühiskonnas jätavad aina vähem ruumi tegeleda Eesti tuleviku teemadega. Kuidas taasata kodurahu ja milline on see sidus ühiskond, mida soovib EKRE ehitada, sellest tuleb ETV saates "Esimene stuudio" juttu riigikogu esimehe Henn Põlluaasaga. Saatejuht on Mirko Ojakivi.