Reedel sajab vähest vihma, sooja on kuni 11 kraadi

Reedel sajab kohati vihma, kuid nädalavahetus on juba ilusam.

Neljapäeva õhtul enne südaööd sajab Ida-Eestis vihma, Lääne-Eestis on üksikuid vihmasabinaid. Pärast südaööd sajuvõimalus kõikjal väheneb ja mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Temperatuur küündib 4 kraadist 9 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik algab pilviselt ning mitmel pool püsib udu ja võib vähest vihma sadada. Tuul on muutliku suunaga 1 kuni 6 meetrit sekundis. Sooja saab on 7 kuni 9 kraadi.

Päevgi tuleb valdavalt pilves ja kohati sajab ikka vähest vihma ning ennelõunal on veel udugi. Tuul püsib nõrk, kuid muutlik ja termomeetril on 8 kuni 11 kraadi.

Viimasesse sügiskuusse saame ilusa sissejuhatuse, sest juba laupäev on olulise sajuta ja nii esmaspäevani välja. Teisipäeval on tagasi vihmasadu, puhangulisem tuul ja soojem temperatuur. Muuhulgas püsibki päevane keskmine õhusoe üsna stabiilselt, samas kui öösel on esmaspäeval ja pühapäeval taas miinuskraade oodata.