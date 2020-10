Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees ja Reformierakonna fraktsiooni liige Maris Lauri ütles, et fraktsioon avalikustab tuleva aasta riigieelarvesse tehtavad muudatused esmaspäeval, kui kukub kell nende esitamiseks. Ettepanekuid on tema sõnul paarikümne ringis.

Lauri ütles ERR-ile, et kuna Reformierakonna jaoks on kõige suurem probleem eelarve hiiglaslik puudujääk, siis puudutavad ettepanekut selle vähendamist.

"Kindlasti osad muudatusettepanekut ongi suunatud selle puudujäägi teema lahendamisele," sõnas Lauri.

Lauri rääkis, et rahakasutus eelarves vajas samuti selgemat reguleerimist. "Teeme muudatusettepaneikuid, mis selliseid subjektiivseid rahakulutusi muudavad mõistlikumaks ja õiglasemaks," lausus ta.

Lauri sõnul tahab Reformierakond ära lõpetada ka nn katuserahadele riigieelarvesse jagamise. "Me leiame, et need rahad oleks mõttekas omavalitsustele otse suunata ja las omavalitsused siis otsustavad. Me teeme ka sellist laadi muudatus ettepanekuid," sõnas Lauri.

Osad muudatusettepanekud võivad Lauri sõnul puudutada ka meditsiinitöötajate ja õpetajate palkasid. "Me fraktsioonis veel arutame, kuidas neid asju adresseerida."

Lauri ütles, et muudatusettepanekud tulevad ka teadusrahastuse ja turismi valdkonnas.

Konkreetseid muudatusettepanekuid Lauri välja tooma nõus ei olnud. "Konkreetsed muudatusettepanekud saavad avalikuks siis, kui me need oleme esitanud, mitte enne. Nad on kõik endiselt läbirääkimise ja otsustamise faasis. Nad ei ole lukku pandud," lausus Lauri.