Kreeka rahvusringhäälingu ERT teatel põhjustas sai tõugete põhjustatud minitsunami tõttu Egeuse merel asuval Samose saarel surma kaks teismelist ja vigastada veel mitu inimest.

Tuletõrje teatel hukkusid õpilased vanuses 15 ja 17 eluaastat majavaringus.

Saare asejuhi Michalis Mitsiose sõnul on osa majade seinad varisenud ja mitu hoonet on kahjustada saanud. Tema ametikaaslane Giorgas Dionysiou lisas: "See on kaos. Me ei ole midagi sellist varem kogenud."

USA geoloogiateenistuse teatel oli maavärina magnituudiga seitse ja selle kese jäi 14 kilomeetri kaugusele Samosel asuvast Karlovasi linnast. Türgi päästeteenistuse teatel oli tõugete magnituud 6,6, Kreeka seismoloogiaameti hinnangul aga 6,7.

Türgis põhjustas maavärin suurema osa kahjust kolme miljoni elanikuga Izmiri kuurortlinnas ja selle läheduses. Kaadritel sündmuskohalt on näha varisenud kortermaju ja šokis inimesi proovimas liigelda rusudes tänavatel.

Izmiri linnapea Tunç Soyer ütles CNN-ile, et kokku varisenud on 20 maja. Ametnike sõnul keskendutakse päästetöödel neist 12-le.

Türgi katastroofiameti andmeil on hukkunud kuus ja vigastada saanud üle 200 inimese.

Hävitustöö mastaabi tõttu ohvrite arv aga ilmselt kasvab.

Türgi telekanal NTV näitas õhukaadreid, kus on näha, et rusudeks on muutunud terved kvartalid. Piirkonna kuberneri Yavuz Köşgeri sõnul on nende alt elusalt välja toodud 70 inimest.

President Recep Erdoğan kirjutas Twitteris, et on valmis aitama "kõigi meie riigile kättesaadavate vahenditega".

Türgi ja Kreeka asuvad maailma ühes seismiliselt aktiivsemas piirkonnas.

1999. aastal tabas Türgi loodeosa maavärin magnituudiga 7,4, mis nõudis üle 17 000 inimese elu, neist 1000 Istanbulis. 2011. aastal nõudis maavärin Vani provintsis üle 600 elu.

Kreekat tabas viimane ohvritega maavärin 2017. aastal, kui Kosi saarel hukkus kaks inimest.