Haigekassa eriarstiabi suurhankel osaleb 71 tervishoiuasutust

Kui 94 protsenti eriarstiabist osutavad haiglavõrgu arengukava haiglad ehk suurhaiglad, siis ülejäänu eriarstiabist ostab haigekassa erakliinikutelt juurde. Sõlmitavate lepingute periood on viis aastat ja rahaline maht kokku ligi 300 miljonit eurot.

Eelmine, 2018. aasta sama hange tekitas väga palju vaidlusi, kuna mitmed pikalt haigekassa lepingupartnerid olnud tervishoiuasutused jäid lepingust ilma ja süüdistasid haigekassat riiulifirmade eelistamises.

Seekordset hanget on haigekasse kinnitusel oluliselt muudetud, et toonast olukord välistada. Esiteks nägid pakkujaid hindamise kriteeriume juba palju varem.

Teine suur erinevus on see, et haigekassa hindab palju põhjalikumalt pakkuja võimekust, ütles "Aktuaalsele kaamerale" Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas.

"See tähendab seda, et hankel saavad pakkujad lepingumahu vastavalt sellele, kui palju neil on nii ruume, kus teenust osutada, kui ka arste, kes selles ruumis teenust osutavad. See on hästi oluline erinevus," lausus Tähnas.

Kolmas suurem erinevus on see, et hange on lävendipõhine. "Me ei tekita pingerida, kus see, kes on eespool, võtab kõik endale, vaid kõik, kes saavutavad etteantud taseme ehk lävendi, saavad lepingu ja vastavalt oma reaalsele võimekusele ka lepingumahu," selgitas Tähnas.