Inimesed on hakanud hoogsalt pensioni kolmanda sambaga liituma. Ühtlasi on hakatud kolmandat sammast tegema ka lastele. Innukuse taga on jaanuarist jõustuv kolmandat sammast puudutav seadusemuudatus.

Koos pensionireformiga jõustus ka muudatus kolmanda pensionisamba osas. Need, kes veel selle aasta jooksul kolmanda sambaga liituvad, saavad sealt juba 55-aastasena soodustingimustel raha välja võtta. Ühes osas võetuna, tasudes 10 protsenti tulumaksu ja fondi viies, millelt saadakse igakuiseid väljamakseid üldse tulumaksuvabalt. Kolmandasse sambasse paigutatud rahalt saab jätkuvalt tulumaksu tagasi.

"2021. aastast ühtlustatakse kolmanda samba pensioniiga teise samba pensionieaga, mis tähendab et ka kolmandast sambast saab pensionile minna kuni viis aastat enne riikliku vanaduspensioni iga. Kuna riiklik vanaduspensioniiga tulevikus kasvab, siis edaspidi kasvab ka kolmanda samba vanadusepensioni iga," selgitas rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist Tõnu Lilleaid. Aga seda vaid inimestel, kes ei ole selle aasta jooksul kolmanda sambaga liitunud.

Osapoolte sõnul on huvi kolmanda sambaga liituda kasvanud.

Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuht Kaire Peik ütles, et huvi kasvu on olnud võimalik tähele panna juba pikemat aega. "Aasta alguses ja tegelikult viimased paar nädalat on olnud väga aktiivse huviga. Ma arvan, et huvi on kasvanud kuskil 10 kuni 20 protsenti vähemalt," lausus Peik.

Uue nähtusena on hakanud inimesed oma lapsi kolmanda sambaga liitma. Eelmise aasta lõpu seisuga oli 17 alaealisel kolmas sammas, praeguseks juba enam kui 700-l. Seejuures pole vaja rohkemat kui üheeurost sissemakset.