Kahtlustuse saanud loomaia seltsi juhatuse liige süüd omaks ei võta

Tallinna loomaaia direktorile Tiit Maranile ei tulnud teade rahade väärkasutamise kahtlusest sugugi üllatusena. Tegelikult vastupidi, sest esialgu proovis ta ise ebakõlad rahaasjades seltsi juhtkonnaga selgeks saada. Kuna seda ei soovitud teha, pöördus ta politseisse.

"Ma olen selle asjaga tegelenud sisuliselt selle aasta algusest. Mis on olnud selles suhtes valuline, sest sõprade selts on loomaaeda hästi-hästi palju panustanud, nende liikmeskond ja kõik vaderid, mis seal taga on," ütles Maran.

Loomaaia asukatele on sõprade seltsi annetustest aasate jooksul üksjagu abi olnud. 2017. aastal valminud jääkarude polaariumi projekti kogumaksumus oli kolm miljonit eurot. Sõprade seltsi kaudu annetatud raha moodustas sellest 300 000. Kuni praeguseni kogus selts annetusi aga uue tiigrioru ehituseks.

2018. aastal kogus selts annetustena 100 000 eurot. Kahtlustuse kohaselt on seltsi kaks juhatuse liiget üle poole sellest rahast ehk 55 000 eurot aastatel 2018 ja 2019 omastanud.

Prokurör Eliisa Sommer ütles, et seltsi arveldusarvel olevat raha on kantud mittesihipärastele ettevõtetele, kes ei tegele loomaaia toetamisega.

Marani sõnul oli revisjonikomisjoni aruannetes ja kokkuvõtetes selgelt välja toodud, et paljud asjad, mida juhatus oli teinud, ei klappinud ei seadustega kokku.

Suurema osa summast ehk 48 000 euro omastamise kahtlus on seotud seltsi juhatuse esimehe Alar Lõhmusega. Lõhmust ja teist juhatuse liiget Veronika Padarit kahtlustatakse lisaks veel 7000 euro omastamises. Kui kahtlustus peaks paika pidama, siis sellise tegevuse eest on karistusena ette nähtud rahatrahv või kuni viis aastat vangistust.

Lõhmust "Aktuaalsel kaameral" tabada ei õnnestunud. Teine juhatuse liige Padar märkis, et segadused, mis seltsi rahaasjades olid, on nüüdseks lahendatud. Ta lisab, et pole inimene, kes segaduse põhjustas ehk tema südametunnistus on puhas.

"Minule on esialgu esitatud kahtlustus 7000 euro omastamisele kaasa aitamisele, mis ei pea paika. See on esitatud täiesti valesüüdistuste ajendil. Kui mina saan teada, kes on nende süüdistuste taga, mina pöördun kohtusse," ütles Padar.

Loomaaed lõpetas sõprade seltsiga koostöö juba septembris. Novembri alguses plaanitakse Marani sõnul kohtuda toetajatest vaderitega, et loomaaia toetamiseks uus lahendus leida.