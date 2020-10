Võru gümnaasium sai kätte aasta kooli karika

Reedene koolipäev algas Võru gümnaasiumi õpilastele ja õpetajatele tavapäratult. Varahommikul oli end kooli sisse seadnud "Terevisiooni" meeskond, et kanda üle aasta kooli tiitli üleandmine ja avada koolielu.

Võru gümnaasiumi õpilasesinduse president Laura Järvpõlv ütles, et Võru gümnaasiumis on väga hubane keskkond, õpetajad on suurepärased ja koolis on väga mitmekesine ja loov õpikeskkond.

"Suur vahe on, kas sa õpid suures koolis või sellises hubases väiksemas koolis nagu on meie Võru gümnaasium. Siin inimesed on kokkuhoidvad," lausus Järvpõlv.