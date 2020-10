Luukas Kristjan Ilvese sõnul on kodanike osalemisel erakondade tegevuses oluline ja kandev roll demokraatlikus ühiskonnas.

"Selge ja ühene väärtuspoliitika eest seismine ning pikaajaliste eesmärkide püstitamine ja sisustamine on Eesti 200 tugevused. Ma tahan nende arendamisel kaasa lüüa," tõi Ilves välja oma liitumise põhjused.

Nädala pärast koguneb Eesti 200 Tallinna piirkonna üldkogu. Ilvese sõnul annavad juba järgmise aasta kohalikud valimised võimaluse teha suuri muudatusi riigijuhtimises ja majanduses: "Uuendusliku ja targa majanduse, personaalse riigivalitsemise, rohepöörde elluviimisel ei pea me ootama Toompea järel. KOV-id ja linnad, eriti Tallinn, peavad saama uute lahenduste kasvulavaks ja elluviijateks."

Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul annab Luukas Kristjan Ilvese liitumine erakonnale juurde laia haaret väga mitmes valdkonnas.

"Mul on muidugi väga hea meel, et Luukas meiega liitub. Eesti poliitiline tulevik võidab sellest väga palju. Luukase rahvusvaheline haare, tema väga tugevad väärtuselised positsioonid inimõiguste ja vabaduste osas ja ekspertteadmised küberturvalisuse ja digivaldkonnas toovad meie meeskonda juurde energiat ja teadmisi, mida kogu Eesti poliitika hädasti täna vajab. Meil on kujunemas Tallinnas aina tugevam meeskond, millega järgmistele valimistele vastu minna," ütles Kristina Kallas.

Luukas Ilves on küberturbe ettevõtte Guardtime'i strateegia ja teaduskoostöö juht. Eelnevalt on ta töötanud avalikus teenistuses ja Brüsseli-põhise mõttekoja Lisbon Councili asejuhina.