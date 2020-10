"Insight": laia joonega kontsern ajas oma Eesti haru pankrotti

Sel kevadel pankrotistus ootamatult online-hasartmängude loomisega tegelev firma Ganapati NEO Estonia. Ligi kolmkümmend veebikasiinole mänge teinud töötajat koondati põhjendusega, et firma sai kannatada koroonaepideemia majanduslike tagajärgede tõttu, töötajad aga kahtlustavad, et langesid palju suurema skeemi ohvriks.

Ganapati NEO Estonia oli osa rahvusvahelisest kontsernist Ganapati, mis tegutseb veebikasiinode valdkonnas siiani. Eesti filiaal tegeles mängude väljatöötamisega. Kevadel suleti see ootamatult, tuues ametlikuks põhjuseks koroonapandeemia majanduslikud tagajärjed.

Veebruaris teatas Ganapati Londonis toimunud messil ICE 2020 oma uuest mängust, milles osales üks maailma tuntumaid sportlasi Usain Bolt. Mängu väljatöötamisega tegeles Ganapati NEO Estonia.

"Sain aru, et firmal oli raha ja plaanid olid suured," räägib Ganapati Eesti filiaali endine töötaja Kirill (tema ja teiste töötajate nimed muudetud - toim).

Veel kevadel näiski Ganapati käsi hästi käivat. Eesti filiaalile jäid olemasolevad ruumid kitsaks ja ettevõte valmistus kolimiseks. Firma rentis terve korruse väärikas Metro Plaza büroohoones otse Tallinna südames.

Just seepärast oli palga hilinemine märtsis ettevõtte Eesti töötajatele täielikuks ootamatuseks. Neile selgitati, et Ganapatil on raskusi. Töötajad tulid firmale vastu ja nõustusid 20-protsendilise palgalangusega.

Mais pani juhtkond töötajad uue fakti ette: Ganapati NEO Estonia suhtes on alustatud pankrotimenetlust, seepärast ei saa firma töötajatele viimase pooleteise kuu palka välja maksta.

Jäeti tasumata isegi ruumide rent ja üles jäid maksuvõlad. Rendileandja keeldub summat nimetamast, maksuvõlg oli aga 120 000 eurot.

"Järgisime Eesti advokaatide soovitusi, seepärast ma ei mõista, millised pretensioonid meile võivad olla," ütleb Ganapati jurist Eric Sanders, selgitades, et juriidilises mõttes tehti kõik korrektselt.

Ganapati kontserni tegevjuht Juliet Adelstein lisab, et Eesti filiaal tuli ohverdada kogu korporatsiooni päästmise nimel: "Me ei saanud tööd jätkata, lootes ainult müügitulule. Sõltusime väga oma investoritest, kellest paljud asuvad Jaapanis. Koroonaviiruse tõttu sai kannatada kogu maailma majandus, sealhulgas Jaapani börs. Finantsvood kuivasid sisuliselt kokku."

Kuid erinevatest maailmanurkadest Eestisse jõudnud signaalid rääkisid aga sellest, et kõik pole nii lihtne. Ganapati kontserni ajalooga hästi kursis olev hasartmängutööstuse analüütik Bill Maltalt usub, et krahh oli vältimatu. Tema sõnul on Ganapati kontsern seni veel kergelt pääsenud.

"See äri ei saa olla seaduslik, vastutustundlik ja edukas," arvab Bill.

Ganapati kontsern osutus savijalgadel kolossiks, mis eksisteeris põhiliselt Tokyos peakorterit omava firma GPJ Venture Capital arvel. Just see firma vastutas investeeringute kaasamise eest. Autoriteetse Jaapani ajakirja Toyo Keizai andmetel helistas firma Jaapani elanikele ja soovitas neil teha investeeringuid hasartmängutööstusesse.

Põhilisteks investoriteks olid eakad inimesed. GPJ Venture Capitalil õnnestus koguda ligi 150 miljonit dollarit. Kuni 2020. aasta kevadeni võimaldas see mehhanism Ganapatil laia elu elada.

Kontsern on täiesti oma nime vääriline: hinduismis on Ganapati õnne ja heaolu jumal. Luksuse demonstreerimine oli kontserni visiitkaardiks. Ganapati ei hoidnud kokku luksuslike pidude korraldamise arvelt, mida kaunistasid autentsed teatraliseeritud etendused otse Jaapanist kohale toimetatud geišade osavõtul. Nende ürituste videosid võib Ganapati Facebooki lehelt leida praegugi.

Üritused toimusid kõige uskumatumates kohtades, millest üks oli Briti parlamendi alamkoda. Teine üritus toimus luksuslikus Malta residentsis, mida külastas ka riigi peaminister.

Ganapati ei hoidnud kokku ka messistendide kujunduselt: et tutvustada mängu, milles osales Usain Bolt, ehitati ICE 2020 messil Londonis näitusepaviljoni terve ministaadion.

"Uskuge, need klantspildid saadeti otse GPJ Venture kontorisse, kus neid serveeriti niimoodi: vaadake, kui edukad me oleme, meiega on Usain Bolt! Investeerige rohkem, meiega teenite," usub hasartmängutööstuse analüütik Bill.

Ganapati kontserni tegevdirektor Juliet Adelstein ei eita, et turunduskulud olid osa nende strateegiast. Usain Bolti osalusega projekt pidi investorite huvi suurendama.

"Ärge unustage, et see üritus oli kavandatud enne pandeemia algust," täpsustab ta.

Lihtsustatult nägi äriskeem välja järgmiselt: Londonis asuv Ganapati PLC saab raha, mille on kogunud Jaapani firma GPJ Venture Capital, ja paigutab selle mängude väljatöötamisse, mis on Ganapati NEO Estonia ülesanne. Valmistoodangu müügiga pidid tegelema Ganapati Malta ja Ganapati Curacao, müügitulu pidi minema investoritele.

Finantsaruandest selgub, et 2019. aastal teenis Briti Ganapati PLC mängude müügilt 32 500 eurot. Seejuures oli firmal 65 miljonit võlgu, millest 35 miljonit oli tekkinud samal aastal. Sellega võrreldes tunduvad Ganapati NEO Estonia ülalpidamiskulud piisana meres - sama aastal läks filiaal kontsernile maksma kõigest miljon eurot.

Ganapati kontserni tegevdirektor Juliet Adelstein väidab, et investorite raha kulutati firma ülesehitamisele.

"Me hakkasime tõeliselt tööle alles möödunud aastal. On elementaarne, et sa ei saa mängudelt raha teenida, kuni su mängud pole veebis. Täna on need veebis ja me hakkame kasumit teenima," on Adelstein veendunud.

Adelstein väidab, et nende äriplaani rikkus force majeure - koroonapandeemia -, mille tõttu nad ei saanud enam investoritelt raha. Ent võimalik, et see polnud ainult pandeemia süü. Selle aasta 13. märtsil esitas Jaapani Finantsinspektsioon GPJ Venture Capitalile kahtlustuse ebaseaduslikus rahakogumises.

"Loomulikult me lõpetasime raha kogumise kuni probleemi lõpliku lahendamiseni. Praeguseks hetkeks on nad asja lõpetanud. Nii inspektsioon kui meie oleme sellest avalikult teatanud," selgitab Adelstein.

Tegelikult pole Jaapani finantsregulaator oma pretensioonidest loobunud. Nende sisu selgub alles pärast kohtuotsuse langetamist. Tõsi on aga see, et 7. augustil lubati GPJ Venture Capitalil rahakogumist jätkata. Selleks hetkeks olid kolmkümmend Ganapati NEO Estonia töötajat juba tööst ja rahast ilma jäänud.

Uurimise algus Jaapanis langeb ajaliselt kokku muutustega, mis toimusid Eesti filiaalis selle eksisteerimise viimase poolteise-kahe kuu jooksul.

"Jäi mulje, et meid kiirustatakse takka. Miks, see jäi arusaamatuks," meenutab Ganapati NEO Estonia endine töötaja Kirill.

Tema kolleeg Oksana lisab: "Aja jooksul jäi projekte vähemaks. Eesti meeskonna liikmeid hakati asendama Taiwani inimestega."

Ganapati NEO Estonia töötajad ei pööranud sellele esialgu tähelepanu. Täpselt selle ajani, kuni nende firma kinni pandi. Nüüd tundub neile, et nende saatus oli juba siis otsustatud ja neid kasutati tasuta tööjõuna.

Ganapati NEO Estonia ridadesse juurutati Taiwani firma Gamatron töötajaid. Veebist võib praegugi leida Eesti stuudio mänge, mis jõudsid turule Gamatroni kaubamärgi all.

"Ganapati ja Gamatroni vahel on sõlmitud edasimüügi leping. Mõlemad firmad võivad oma mänge rebrändida ja neid seejärel müüa," selgitab Ganapati kontserni tegevdirektor Juliet Adelstein.

Tema sõnul ei seo firmasid miski peale koostöösuhete.

"See on täielik vale. Me tegelesime ühtviisi nii Ganapati kui Gamatroni mängudega," lükkab Ganapati NEO Estonia endine töötaja Oksana selle väite ümber.

Juriidilisest vaatenurgast on Gamatron ja Ganapati kaks sõltumatut firmat, ent Eesti stuudio töötaja Kirill ja teisedki endised töötajad kinnitavad, et nad töötasid nagu kaks ühe ja sama korporatsiooni allüksust. Nende sõnul oli Ganapati orienteeritud Euroopa, Gamatron aga Aasia turule.

Firmadel on tõesti palju ühist. Nii olid mitmed Gamatroni võtmeisikud nagu näiteks Shinichi Kobayashi ja Chris Lin selle aasta algul veel Ganapati töötajad.

"Nad väidavad, et firmad ei ole seotud. Võimalik, et kui nad on sunnitud sulgema Ganapati, siis jääb neile Gamatron. Sel juhul saavad nad kogu sellest kaosest hoolimata tööd jätkata," oletab hasartmängutööstuse analüütik Bill.

Ta usub, et tõenäoliselt seisab mõlema firma taga üks ja sama niiditõmbaja - Hayato Kinoshita.

Formaalselt pole see salapärane härrasmees Ganapatiga kuidagi seotud. Suur osa kontsernist kuulub tema naisele Maiko Kinoshitale. Ent Juliet Adelstein kinnitab, et Hayato Kinoshita oli kontserni kaasasutaja.

Hayato Kinoshita oli ka Gamatroni loomise juures. Juulis korraldati Gamatroni Taiwani kontoris läbiotsimine ja Hayato Kinoshita oli sunnitud õiguskaitsjatele selgitusi andma, sest teda kahtlustatakse ebaseadusliku online-hasartmänguäri rajamises. Samal aadressil on registreeritud ka Ganapati Taiwani filiaal. Seejuures on fotodel, mis Taiwani politsei Gamatroni kontoris tegi, aeg-ajalt näha ka Ganapati logosid.

Analüütik Bill ei kahtle, et mõlema firma tõeline omanik on Hayato Kinoshita: "Niipalju kui mina tean, juhib kõike just tema. Ilma tema loata ei tehta midagi."

Ganapati kontserni tegevdirektor Juliet Adelstein eitab seda kategooriliselt ja nimetab kõike juhuslike kokkusattumuste jadaks: "Firmad ei kuulu ühele ja samale omanikule. Oletan, et teid võis segadusse ajada fakt, et me jagame üht kontorit. Samuti võin teile kinnitada, et ühtegi Gamatroni ega Ganapati töötajat kinni ei peetud."

Kogu selle info taustal peavad Ganapati NEO Estonia endised töötajad ennast asjaolude ohvriks ja kahtlustavad, et ametlik versioon nende stuudio sulgemisest pandeemia tagajärjel on üksnes kattevarjuks olukorrale terves kontsernis.

Ganapati NEO Estonia endine töötaja Oksana muretseb, et Eesti seadused lubavad inimesi niimoodi tänavale heita: "Selgus, et on lihtsamast lihtsam firma pankrotti ajada ja kõik Aasiasse üle viia. Ja see ei huvita kedagi. Me kannatasime meil nii levinud lojaalse suhtumise tõttu välismaistesse omanikesse."

Ganapati asemel pidi endiste töötajatega arveldama töötukassa. Hüvitist tuli oodata pea pool aastat - seni, kuni lõppes Ganapati NEO Estonia likvideerimisprotsess.

"Kui firma läheb pankrotti, pole inimestel muud teha kui oodata. Ettenähtud 6000 euro asemel sain 2300. On see siis õiglane?" pahandab endine töötaja Alan.

Ganapati kontserni tegevdirektor Juliet Adelstein kinnitab jätkuvalt, et kontsern sai epideemias kannatada ja Eesti stuudioga toimunu oli pealesunnitud samm: "Mul on kahju. Oleme nüüd hakanud raha teenima ja meie kasum kasvab. Teen kõik endast sõltuva, et raha investoritele tagastada."