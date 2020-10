Ühendkuningriigis on koroonaviiruse tagajärjel ametlikult surnud 46 299 inimest, mis on Euroopas kõige suurem surmade arv, vahendas Reuters.

Peaminister kutsus laupäeval kokku kabinetiistungi, et jõuda Inglismaal planeeritavate piirangute osas kokkuleppele. Šotimaa, Wales ja Põhja-Iirimaa planeerivad oma koroonastrateegiaid eraldi.

Johnson on mitmeid kuid rääkinud, et uus riigi täielik sulgemine pole vajalik. Valitsust nõustavate teadlaste hinnangul on koroonaviirusesse nakatumine kasvanud oodatust kiiremini ning kui viiruse levikut ei piirata, ei pea haiglad enam varsti koormusele vastu.

Praeguste piirangute järgi on suletud pubid ja baarid, keelatud pulmapidude korraldamine ja soovitatav vältida reisimist.

Sel nädalal kuulutasid üleriigilised piirangud välja ka Prantsusmaa ja Saksamaa, Põhja-Iirimaa sulges 16. oktoobril koolid kaheks nädalaks ja restoranid neljaks nädalaks.