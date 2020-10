Koroonast hoolimata käiakse Anne saunas edasi

Eriolukorra jooksul värskendati sisustust ja uuesti avati saun juuni alguses. Anne sauna juhataja Andrus Kõo ütles Jane Saluorule, et koroona levimine on mõjutanud külastajate arvu, kuid praegu liigutakse pigem taastumise rütmis. Au sees on lavalaudadel terve mõistuse kasutamine, et viirusesse nakatumisest hoiduda.