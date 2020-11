Toetuse väejuhatus lahkub järgmise aasta alguses oma senisest asupaigast Pärnu lennuvälja lähedal. Et hooned kasutuseta seisma ei jääks, on juba ammu otsustatud, et seda hakkab kasutama Kaitseliidu Pärnumaa malev.

Alles septembris rääkis Pärnu maleva pealik Rasmus Lippur, et malev soovib ehitada oma staabi- ja tagalakeskuse, maa on selleks olemas, samuti projekt ja ehituslubagi. Maleva vabatahtlikud otsustasid, et küsivad riigilt ehituseks kümme miljonit.

"Tegelikult on lood sellised, et Pärnumaa maleva kolimine Eametsa on sees ka Kaitseliidu ülema eelkäsus, mis sel suvel välja anti. Malev teab, et ta kolib järgmisel aastal Eametsa ja nii on," ütles Kaitseliidu strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülem Tanel Rütman.

Pöördumise valitsusele tegid maleva vabatahtlikud omal initsiatiivil.

"See oli küll meile teada, aga noh, tegelikult on ammu otsused tehtud, et nad kolivad ikkagi Eametsa. Initsiatiiv tegelikult riigikaitses on väga hinnatav omadus. Aga antud kaasus ilmselt siiski - need asjad peaksid rangemalt käima käsuliini pidi ja vaadates suuremat pilti," rääkis Rütman.

Kaitseliidu Pärnumaa maleva juhatuse liikme ja Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnul on Pärnumaa malev aastaid oodanud staabi- ja tagalahoonet.

"Maleva praegused kinnisvarad on üle linna ja maakonna laiali, need on amortiseerunud ja amortiseerumas ja nende kordategemiseks ei olegi raha sellepärast kulutatud, et kaitseliitlased Pärnumaal on teadnud, et tuleb uus tagala ja staabikeskus. On koostatud detilplaneering, koostatud projekt ja on 2017 väljastatud ka ehitusluba," ütles ta.

Kosenkranius ütles, et eeltööd staabi ja tagalakeskuse ehituseks on läinud maksma 180 000 eurot ja see raha tuleb korstnasse kirjutada, kui ehitama ei hakata.