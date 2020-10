Haapsalu käsitöömemmed tikivad rannarootslaste ajalugu kujutavat vaipa

Poolelioleval vaibal on kujutatud rannarootslaste ajalugu pärast suurt põgenemist teise maailmasõja ajal. Kui Haapsalus tikitaval vaibal on kujutatud siinpool Läänemerd juhtunu, siis Rootsis tikitakse praegu vaipa, millel on sinna suundunute lugu.

Rannarootsi muuseumis igal nädalal koos käiv käsitöömemmede ring on vaiba kallal töötanud paar aastat.

"Eks me teeme järjest, sest vaip on ainult viis meetrit pikk ja ega tikkima tema juurde ei pääse üle kolme inimese, me nii vahetustega tikime siin täpselt nii palju kui on valmis joonistatud, meil on paar pilti veel teha," rääkis Rannarootsi muuseumis vaipa tikkiv Ene Smõslova.

Kui veel selle aasta alguses oli plaan, et vaip peab valmis olema sügiseks, siis koroona tõttu kevadel peale sunnitud pausi järel toimetatakse rahulikumas tempos ja täpset kuupäeva enam sihiks pole.

Nii Eestis kui ka Rootsis valmivate vaipade kavandid tegi Rannarootsi muuseumi kuraator Jorma Friberg.

"Sellega oli enam vähem sihuke lihtne lugu, et kõik need, kes olid huvitatud vaiba tikkimisest. Nemad tulid kokku, rääkisid oma lugu ja siis kerkisid lihtsalt sihukesed kujutluspildid silme ette," rääkis ta.