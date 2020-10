Inglismaa kehtestab neljaks nädalaks karmimad koroonapiirangud

Briti peaminister Boris Johnson kuulutas välja neli nädalat kestva eriolukorra Inglismaal, mis algab tuleva nädala neljapäeval. Piirangute ajal on lubatud käia koolis, tööl ja poes, kuid suletud on baarid ja restoranid.

Eriolukord kestab kuni 2. detsembrini. Järgmise kuu jooksul on suletud nii baarid kui restoranid, mis võivad aga kaasamüügiks tööd jätkata. Samuti võivad tegutsemist jätkata kauplused, Johnson rõhutas, et inimestel ei ole tarvis hakata tagavarasid varuma, vahendas BBC.

Erinevalt kevadel kehtinud eriolukorrast jäävad avatuks koolid ja ülikoolid. "Me ei saa lasta viirusel kahjustada meie laste tulevikku veel rohkem kui see on juba teinud," ütles Johnson pressikonverentsil.

Inimesed võivad kodust väljuda koolis käimiseks ja tööl käimiseks, juhul, kui kaugtööd pole võimalik teha. Samuti võib käia õues sportimiseks.

Šotimaa, Wales ja Põhja-Iirimaa planeerivad oma koroonastrateegiaid eraldiseisvalt.

Sel nädalal kuulutasid üleriigilised piirangud välja ka Prantsusmaa ja Saksamaa, Põhja-Iirimaa sulges 16. oktoobril koolid kaheks nädalaks ja restoranid neljaks nädalaks.