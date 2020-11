"Toetuskava ei läinud läbi. See on pettumus, kuid see on nii," ütles rahandusminister Wopke Hoekstra Haagis ajakirjanikele.

Hollandi valitsus on andnud lennufirmale 90 protsendise riigitagatise 2,4 miljardi eurosele laenule, lisaks miljardieurosele otselaenule.

KLM teatas juuli lõpus, et koondab koroonaviiruse kriisi tõttu 5000 töötajat, lisaks 2000-le, kes plaaniti koondada juba varem. Kokku on firmal 33 000 töötajat.

Hoekstra on varem hoiatanud lennufirma ellujäämine ei ole kindel, kui koroonaviiruse pandeemiast põhjustatud majanduskriis kestab. Päästepaketiga peab mninistri sõnul kaasnema "mõistlik restruktureerimiskava" ning kohustus taastada tulemuslikkus ja konkurentsivõime.