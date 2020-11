"Olukord on äärmiselt ohtlik," teavitas ilmateenistus juba varem. Tormi teelt on evakueeritud pea miljon inimest.

Käesoleva aasta kõige tugevama taifuuni tuuled puhuvad kohati kuni 62 meetrit sekundis.

Pärast Catanduanesi liigub torm prognooside kohaselt Luzoni peasaarele, kus asub ka riigi pealinn Manila.

"Catanduanese, Camarines Suri ja Albay provintsides on oodata katastroofilisi ilmastikutingimusi järgmise 12 tunni jooksul. Oodata on suuri kahjustusi," hoiatas ilmateenistus.

Goni on võimsaim taifuun, mis on Filipiine tabanud pärast 2013. aastat, kui taifuun Haiyani tõttu sai surma rohkem kui 6000 inimest.

Taifuun Goni tulekuks valmistumist on seganud koroonaviiruse pandeemia. "Meil on niigi probleeme COVID-19-ga, ja nüüd saabub juba järgmine katastroof," ütles piirkonna senaator Christopher Go, kes on president Rodrigo Duarte peamine nõunik.

Filipiinidel suleti enne taifuuni saabumist sadamad ja lennuväljad ning inimesi evakueeriti koolimajadesse, spordihoonetesse ja riigi evakuatsioonikeskustesse, vahendas BBC.

Filipiine tabab aastas keskmiselt 20 tormi ja taifuuni.