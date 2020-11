Quebecis tappis pussitaja kaks ja haavas viit inimest

Quebeci linna politsei pidas pühapäeva esimestel tundidel pussitaja kinni. Politsei teatel on tegu kahekümnendates meesterahvaga.

Politsei teatas laupäeval, et otsib taga meest, kes on riietunud keskaegsetesse rõivastesse ning relvastatud terariistaga, millega on rünnanud mitut inimest. Rünnakud toimusid Quebeci vanalinnas, kus ründaja hiljem ka kinni peeti, vahendas Kanada ringhääling.

Ründaja toimetati ka ise haiglasse, sest ta kannatas alajahtumise käes.

Ringhäälingu teatel kasutas ründaja tõenäoliselt mingisugust mõõka.

Politsei pole seni teatanud, millised olid ründaja motiivid.