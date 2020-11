Ajaloolised fotod: piirivalve taasloomisest möödub 30 aastat

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) piirivalveosakonna juht Egert Belitšev ütles, et taasloomise järel on piirivalve nende kümnete aastatega aegamööda aina edasi arenenud.

"Meil on tugevad piiripatrullid, piirivalve kiirreageerimisüksused, hea kriminaalluure, rahvusvaheline infovahetus, usalduslik suhe piiriäärse kogukonnaga ning lisaks hea varustus. Selle kõige koosmõjul saavad inimesed usaldada, et meie piir peab ning Eestisse lubatakse üksnes need, kel on selleks õigus," ütles Belitšev.

"Järgnevateks aastateks eesmärke seades näeme, kuidas kaasaegset tehnoloogiat kasutades saame oma piirivalvurite töökogemust ennekõike rakendada ülesanneteks, kus tehnika kunagi inimest ei asenda," lausus Belitšev.