Politseipatrull andis laupäeva õhtul enne kella 23 Lääne-Virumaal Saksi-Lasila maanteel peatumismärguande sõiduautole Audi. Juht eiras märguannet ning kihutas läbi Lasila edasi Kadrina suunas. Kadrinast Loobu poole liikudes kasvas Audi kiirus 130 kilomeetrini tunnis.

Enne Loobuni jõudmist keeras juht sõiduki Tallinna-Narva maanteele ja hakkas liikuma Rakvere suunas. Viitna lähedal oli põgeneva sõiduki kiirus kuni 200 kilomeetrit tunnis.

Arkna lähedal keeras auto maanteelt maha Rakvere suunas ning politseinikud kasutasid Rakvere linnas raudteeülesõidul teravate ogadega linti ehk nn siili, mis lõhkus põgeneva sõiduki rehvid.

Audi liikus edasi Rakvere kesklinna suunas ning jäi lõplikult seisma Tallinna tänaval, kui selle ette sõitis politseiauto. Audi sõitis tema ees peatunud politseinike Škodale otsa ning kahjustas ka tema järel sõitnud teist politseisõidukit.

Politseinikud tuvastasid, et Audi roolis istunud 39-aastane juht oli tarvitanud alkoholi ning tal puudus juhtimisõigus.

Kuna see ei olnud tema esimene lubadeta sõit, peeti mees kinni ja tema suhtes alustatakse kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb sõiduki süstemaatilist juhtimist juhtimisõiguseta isiku poolt.

"Politsei eest ärasõitmine pole mingilgi viisil põhjendatav, sest suurtel kiirustel kogenematu ja tihtipeale joobes juht põhjustab sedasi liiklusohtlikke olukordi, mis võivad lõppeda traagiliselt nii talle endale, teistele sõidukis viibijatele, kõrvalistele liiklejatele kui ka politseinikele. Selle ärahoidmiseks saab olla ainult üks soovitus – kui jood, siis ei juhi," ütles Ida prefektuuri operatiivjuht Alar Karu.

"Oli õnn, et eile õhtul oli liiklustihedus maanteel ja linnas madal ning suuri kahjusid ei sündinud. Politsei eesmärgiks on teisi ohustav liiklusohtlik käitumine lõpetada ning politseinikud on saanud selleks vajaliku väljaõppe ja varustuse. Seekord otsustasid politseinikud kasutada "siili" enne, kui kihutaja jõuab tihedalt asustatud linnaruumi. See õnnestus ning juht peatati enne, kui oleks võinud juhtuda midagi kurvemat," lisas Karu.