Vahistati üheksa kahtlusalust, kuid korrakaitsjad olid sunnitud öö jooksul neist kaheksa asitõendite puudumise tõttu vabastama, teatas politsei oma avalduses.

Vägivallapuhang algas laupäeval umbes kell 22.45, kui Zeili poetänaval visati möödasõitva patrullauto pihta ilma mingi põhjuseta kive, pudeleid ja mune.

Olukord eskaleerus kohe pärast seda, kui 500 kuni 800 inimest kogunes koroonaviiruse reegleid järgimata politsei peakorteri ette, kus nad viskasid korravalvurite pihta ka rakette.

Laupäevaõhtused rahutused olid juba teine järjestikune õhtu, mil linna politseid rünnati.

Frankfurdi politseiülem Gerhard Bereswill nimetas talumatuks seda, et inimesed spontaanselt politsei vastu kogunevad.

"Et inimesed kogunevad, et massiliselt (meie) kolleege rünnata ning lepivad sellega, et nad võivad saada raskeid vigastusi, see on midagi, mille ma tugevalt hukka mõistan," lausus ta, rõhutades, et politsei ei salli taolist käitumist.