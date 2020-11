Sel nädalal andsid tööandjad mõista, et on valmis muutma haiguslehtede hüvitamise korda. Kui see seaduseks saab, hakkab hüvitis jooksma alates teisest haigestumise päevast praeguse neljanda asemel. "Aktuaalne kaamera. Nädal" uuris inimestelt Eesti eri paigus, millal nad viimati üldse haiguslehel olid. Mida inimesed rääkisid, vaata lisatud videost.