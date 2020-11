Saksamaal jõustuvad ranged koroonapiirangud

Koolid seevastu jäävad avatuks.

Lisanduvatest koroonanakkustest hoolimata on uued piirangud toonud kaasa ka kriitikat seadusandjate poolt.

Liidukantsler Angela Merkel on uusi meetmeid jõuliselt kaitsnud ja palunud kodanikelt solidaarsust. Tema sõnul koormaks nakkuskõvera tõus senises tempos mõne nädalaga üle intensiivravikohad.

"Talv tuleb raske. Ees on neli rasket kuud, kuid siis on see möödas," on Merkel öelnud.

Naaberriigis Prantsusmaal jõustusid juba reedel uued karmid piirangud, millest president Emmanuel Macron teatas kolmapäeval.

Avatud on vaid esmatarbekaupade poed ja kodust tohib lahkuda vaid tööle või muul vältimatul põhjusel. Kaugtöö on kuulutatud kohustuslikuks igas ametis, kus see on võimalik.

Portugalis aga on esmaspäeval koroonaviiruse ohvrite riiklik mälestuspäev.

Briti peaminister Boris Johnson kuulutas nädalavahetusel oodatult välja kogu Inglismaa lukustamise, mis algab neljapäeval ja kestab 2. detsembrini.

Sulgemismeetmeid pikendatakse, kui nakatumiskordaja ei lange sel ajal alla ühe, ütles minister Michael Gove. Sky Newsile usutluse andnud Gove'i sõnul oleks rumal praegu täie kindlusega prognoosida, et see näitaja nelja nädalaga ühest allapoole langeb.

Johnson märkis, et kodanikud peaksid lukustamise ajal püsima kodus. Kodust tohib lahkuda vaid tööle, kui kaugtöö pole võimalik. Ent võib ka minna välja treenima, ostma toitu ja muid esmatarbekaupu ja käia arsti juures. Restoranid tohivad müüa toitu üksnes kaasa ning mittehädatarvilikud ettevõtted peavad uksed sulgema.

Nõndanimetatud toetusmullid on endiselt lubatud ja lapsed tohivad külastada mõlemat vanemat, kui nad elavad eri aadressil.

Erinevalt kevadest ei suleta ka Inglismaal õppeasutusi. Johnson kutsus vanemaid üles jätkama laste kooli saatmist. "Me ei tohi lubada viirusel kahjustada oma laste tulevikku rohkem kui see on juba teinud."