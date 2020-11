Tallin tahab koos lähimaakondade ja Põhja-Eesti ühistranspordikeskusega juurutada ühtse transpordimudeli, et vähendada pealinna liikluskoormust ja liinide dubleerimist. Võimalusi lahkav analüüs valmib kava kohaselt järgmise aasta suveks.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart nentis, et praegu moodustab ligikaudu 30 protsenti linna liikluskoormusest väljaspoolt Tallinna pärit liiklus. "Aastas kasvab see koormus umbes viis protsenti. Meil ei ole teist valikut. Me peame leidma piisavalt motivatsiooni inimestele kasutada ühistransporti mitte ainult Tallinnas, vaid ka väljastpoolt Talinna," sõnas Kõlvart.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tõi olulise probleemina välja liinide dubleerimise. "Kokkuvõttes peaksime jõudma nii kaugele, et ei oleks dubleerimist, aga inimestel oleks võimalikult mugav ühistransporti kasutada ning ühistranspordi juhtimine oleks ühtne ja poleks killustunud mitmete ühistranspordikorraldajate vahel," tõdes Aas. Analüüsi tulemusena võib selguda, et ümber tuleb mängida ka seniste rahastajate panus.

Ühtlasi tuleks Kõlvarti sõnul üle vaadata Talinna linnasisene ühistranspordikorraldus. Pikaajalisena strateegiana võiks võtta tõmbekeskustest linnakeskuseni jõuda keskmiselt 20 minutiga. Selle selgrooks on trammidel ja ekspressbussidel põhinev kiire ühistranspordiühendus, mida toetavad bussid, rattaringlus, sõidukite lühirent ja sõidujagamine

Võimalusi uuriv analüüs peaks valmima 2021. aasta keskpaigaks ja ideaalis oleksid leitud lahendused kohaldatavad tervele Eestile. "Inimestel peaks olema võimalik selle ühtse ühistranspordisüsteemiga võimalikult lihtne suhelda ehk piletimüügikanaleid oleks vähem ja inimene saaks planeerida oma reisiteekonna ühest kohast algusest lõpuni ja vajadusel soetada pilet algusest lõpuni," lisas minister pressikonverentsil.