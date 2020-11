Astri Grupi turundusjuht Matthias Vuti sõnul kulgeb detailplaneeringu kehtestamise protsess graafikujärgselt ning võib eeldada, et planeering saab kehtestatud aasta kuni pooleteise jooksul.

"Sellest lähtuvalt on tõenäoline, et ehitustegevus algab Tallinna Keskturul 2022. aastal ning uus turuhoone valmib ehituse algusest orienteeruvalt kahe aasta jooksul ehk mitte varem kui 2024. aastal," ütles Vutt.

Astri Grupp, millele kuulub Tallinnas ka Balti jaama turg, ostis Tallinna Keskturu kinnistu Vadim Polištšukilt möödunud aastal. Toona oli juttu, et endine omanik jätkab turu opereerimist kuni detailplaneeringu kehtestamiseni, uus omanik võttis turu haldamis üle kuu eest ehk 1. oktoobri.

"Kuna uute hoonete ehituse alguseni on veel mitu aastat aega ning turg on meil plaanis avatuna hoida nii enne ehitust kui ka ehituse ajal, siis on turul hetkel käimas renoveerimis- ja puhastustööd," märkis Vutt.

Vuti sõnul renoveeritakse vahepealsel ajal välituru ala ja veel sel aastal paigaldatakse 250 meetrit uusi lette. Samuti ootab turg Vuti sõnul uusi partnereid, kes tahaksid turul oma tooteid või teenuseid pakkuda.

"Oleme juba palju ära teinud nii töökorralduse kui ka olme mõttes," rääkis Vutt, tuues näiteks jäätmekäitluse ja turvalahenduste kaasajastamise ja maa-ala korraldamise.