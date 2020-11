Vaalaskulptuur peatas Hollandis rööbastelt sõitnud rongi.

Rotterdami linna lähistel Spijkenisses sõitis metroorong pühapäeval veidi enne südaööd rööbaste lõppemiskohas läbi barjääri, vahendas BBC.

Selle asemel, et prantsatada kümme meetrit allpool olevasse vette, jäi rong aga püsima De Akkersi metroojaama juurde püstitatud suurele vaalasabaskulptuurile.

"Me püüame otsustada, kuidas saame rongi ettevaatlikult alla tuua," ütles üks ametnik esmaspäeval Hollandi rahvusringhäälingule NOS.

Rongijuht pääses rongist iseseisvalt välja. Reisijaid õnnetuse ajal rongis ei olnud. Rongijuht viidi haiglasse kontrolli ning teadaolevalt ei ole ta kannatada saanud.

Skulptuuri Vaalasabad tegi arhitekt ja kunstnik Maarten Struijs ning see püstitati raudteerööbaste lõppu vette 2002. aastal.

Struijs ütles NOS-ile, et ta on üllatunud, et skulptuuri struktuur õnnetuse tõttu ei purunenud.

"See on olnud seal peaaegu 20 aastat ning võiks arvata, et plast on veidi pulbristunud, kuid paistab, et seda pole juhtunud," rääkis ta.