Pärnu naiste tugikeskus otsustas anda auhinna Okas Kersti Kaljulaidile

Okas antakse torke eest, mis tõmbab tähelepanu lähisuhtevägivalla temaatikale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Auhinna teeb eriliseks see, et selle väljaandmisel on oluline sõna ellujääjatel, keda see teema otseselt puudutab.

Eelmisel aastal anti Okka auhind Eero Epnerile Eesti Ekspressis ilmunud lähisuhtevägivalda kajastava artikli eest.

Tugikeskuse juht Margo Orupõld tõdes, et 11. tegutsemisaastaga on abivajajate arv pidevalt kasvanud.

See näitab inimeste teadlikkuse tõusu ja abisaamise võimaluste paranemist.

Viimastel aastatel on riik astunud suuri samme lähisuhtevägivalla ja inimõiguste rikkumiste vähendamiseks.

Pärnu naiste tugikeskuse juht Margi Orupõld ütles, et Kaljulaid sai Okka selle eest, et on julenud rääkida teemadel, mida teised on tagaplaanil hoidnud.

"Igas oma avalikus sõnavõtus räägib ta lähisuhevägivallast, ta kaasab neid inimesi, ta on nendel üritusel kohal, mida on tehtud 25. novembril, mis on rahvusvaheline lähisuhtevägivalla vastu võitlemise päev. Muudes kampaaniates võtab sõna, mis on pööratud ikka vägivalla vastu kodudes. Ta ütleb julgelt välja, et seda vaikust tuleb murda," rääkis Orupõld.