Teisipäeva öö on Eestis üsna pilves ning aeg-ajalt sajab vihma. Tuul puhub lõunast ja edelast 7 kuni 12, puhanguti kuni 15, rannikualadel 9 kuni 14, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis, hommiku poole tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on öö hakul 6 ja 10 kraadi vahel, pärast südaööd tõuseb 9 kuni 13 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul läheb saartel kuivemaks, mandril sajab veel mitmel pool vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 11, puhanguti 15 kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 13 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Ennelõunal sajab mitmel pool vähest vihma, pärastlõunal on kohatine sajuvõimalus peamiselt rannikualadel. Edelatuul ulatub 5 kuni 11, rannikul iiliti 15 kuni 17 meetrini sekundis, õhtu poole nõrgeneb. Sooja tuleb 10 kuni 13 kraadi.

Järgnevatel päevadel oleme niiskete madalrõhkkondade teel. Õhk jaheneb, aga ainult veidi. Kolmapäeva öö pakub hetkeks sajust ja tuulest puhkust, päeval saabub Eestisse järgmine tihe vihmasadu ning öösel rahunenud tuul tõuseb taas. Öösel on sooja 4 kraadist sisemaal 11 kraadini saarte rannikul, päev toob sooja 7 kuni 11 kraadi.

Neljapäev ja reede püsivad tuulised, kuid vihmapilvede vahed venivad järjest pikemaks ning sajuhoogude vahel on enam selget taevast. Ööd toovad sooja 3 kraadist 9-ni. Päevad on mõõdukalt soojad - maksimumid tõusevad neljapäeval 10 kraadi piirile ja reedel ka üle selle. Mõõdukalt soe on ka laupäev ning siis võib ka kogu päev päikeseline olla.