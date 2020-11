Tallinnas meenutasid vaimulikud lähedasteta lahkunuid

2. novembril on hingedepäev, kui lahkunud lähedastele mõeldes süüdatakse küünlad kalmistul või koduaknal. Tallinnas on traditsioon meenutada hingedepäeval ka neid, kes lahkusid lähedasteta.

Tallinnas Pärnamäe kalmistul meenutatakse hingedepäeval oikumeenilise palvega neid, kes aasta jooksul lahkunud kas tundmatuna või lähedasteta. Aasta jooksul on Pärnamäe tuhakalmele maetud 64 tallinlast, kelle ärasaatmisel viibis vaid ametnik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hingedepäeva palvuse pidasid erinevate konfessioonide vaimulikud.

"Ega me ju ei tea nende inimeste usutunnistust. Mõnel võib-olla seda kiriklikku kuuluvust üldse ei olnud, aga see ei ole tähtis. Nad kõik on inimesed. Nad kõik on olnud meie kõrval, meie keskel, meie lähedal. Mõnest oleme mööda läinud ilma, et oleksime märganud, kui tal oleks abi vaja olnud," rääkis Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu.

Eesti rahvakalendris on hingede aeg. Hingedepäeva traditsioon, kui 2. novembril süüdatakse küünal kas aknal või kalmistul, sai Eestis alguse laulva revolutsiooni ajal ning on jäänud kestma.

Põhja-Tallinna linnosas süüdati esmaspäeva õhtul kalmistuparkides 1000 küünalt. Vaimulik Jaan Tammsalu ütles, et küünalt süüdates võib tänulikult mõelda neile, kes on olnud meie kõrval.

"Me tunneme, et meil on keegi vähemalt olnud, kelle peale mõelda ja see annab elule väärtuse," ütles Tammsalu.