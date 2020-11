Viinis sai terrorirünnakus surma vähemalt kaks inimest, on vigastatuid

Viini politsei teatas Twitteris, et kohaliku aja järgi kell 20 kõlasid lasud Seitenstettengasse piirkonnas ning kokku on kuus kuriteopaika.

Ametlikel andmetel on surma saanud üks inimene ning mitu tõsiselt vigastada, nende seas üks politseinik.

Üks ründaja tapeti politsei poolt.

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w