Maalehe peatoimetajaks saab Hindrek Riikoja

"Hindrek on informeeritud ajakirjanik ja kogenud peatoimetaja, kes on osanud alati moodustada meeskonna, kellega koos teha head ja nutikat ajakirjandust," ütles Ekspress Meedia juhatuse liige Urmo Soonvald, lisades, et Maalehe peatoimetajana tulevad talle kasuks ka kunagi põllumajandusministeeriumis töötatud aastad.

Riikoja sõnul on Maaleht Eesti suurim nädalaleht ning selle juhtimine põnev väljakutse. "Maaleht ei ole juba ammu kitsalt põllumajandusest kirjutav leht – ajaga on kaasas käidud ja köitvat sisu pakutakse nii maa- kui linnainimesele," rääkis Riikoja.

Hindrek Riikoja on õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja suhtekorraldust. Varem on ta töötanud uudisteagentuuris BNS, Postimehe majandustoimetuses ja põllumajandusministeeriumi avalike suhte osakonnas. Viimased üheksa aastat oli Riikoja raadio Kuku peatoimetaja.

Riikoja alustab Maalehes 1. detsembril.

Seni üle viie aasta Maalehe peatoimetajana töötanud Andres Eilart lahkub väljaandest omal soovil.