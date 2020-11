Soome meedia protestib maksuandmete avalikustamise piiramise vastu

"Täna soovib Helsingin Sanomat koos 19 muu Soome ajalehega juhtida oma lugejate tähelepanu läbipaistvuse põhimõttele. Ajakirjandusväljaanded teevad kampaaniat maksuteabe avalikustamise nimel, sulgedes novembriks veebis oma maksuandmeid kajastavad artiklid," kirjutas Helsingin Sanomat (HS).

Leht rõhutas, et läbipaistvus suurimate sissetulekute kohta ei ole oluline mitte ajakirjandusele, vaid eelkõige riigi kodanikele. See on oluline andmestik ühiskondlikus debatis ning selle kaudu on olnud võimalik mõista ka seda, kes maksumaksjatena panustab ühiskonna kassasse kõige rohkem raha.

"Protestiga soovime illustreerida seda katkestust, milleni viiks suure sissetulekuga isikute maksuteabe varjamine. Meie arvates on maksuameti seisukoht selles küsimuses vale ja seadusandja tahte vastane," märgib HS.

Leht toob välja, et Nokia kauaaegne juht Jorma Ollila on kahekümne aastaga maksnud ligi sada miljonit eurot makse. Supercelli asutajad Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja on aga Soome ajaloo suurimate maksumaksjatena muutnud sissetulekuandmete avalikustamise "inspireerivaks vooruseks", pakkudes eeskuju ühiskonna vastutustundlike toetajatena, märgib HS.

Soome ringhäälingus Yle.fi avaldatud saja mullu enim teeninud soomlase edetabelis on esikohal Petri Aleksi Järvilehto, kes teenis mullu 30 548 917 eurot, sellest 179 429 eurot palga ja ülejäänud kapitalituluna. Järvilehto on nutitelefonimänge loova ettevõtte Seriously Digital Entertainment asutaja ja loovjuht. Järvilehto maksis tulumaksu 34 protsendi määras 10 398 097 eurot.

Edetabeli sajandal positsioonil olev Petteri Ukko teenis 2,9 miljonit eurot, millelt maksis riigile 1,46 miljonit eurot.