Valitsus jätkab koroonaviiruse seireuuringuga

"Otsustasime jätkata juhuvalimiga seireuuringutega, mis aitab tõsta testide mahtu ja leida ka inimesi, kes on asümptomaatilised viiruse kandjad ning saada tervikuna parem ülevaade sellest, kui suur on viiruse tegelik levik Eesti territooriumil," ütles Kiik.

Viimane koroonaviiruse varjatud levikut mõõtev seireuuring lõppes oktoobri algul.

Kiik rääkis, et valitsus otsustas ka, et edaspidi saavad koroonaviiruse nakkusega hooldekodud taotleda valitsuselt rahalist toetust tööjõukulude hüvitamiseks ja ka isikukaitsevahendite saamiseks.

Kiige sõnul jätkab valitsus arutelu koroonaviiruse olukorra üle riigis neljapäeval. "Me oleme seni hoidnud sellist mõistlikku joont, et me ei lähe riiki laussulgema, olukorras, kus viiruse levik tegelikult seda ei nõua," sõnas ta.

Praegu kehtestatud piirangud reisimisele, avalikele üritustele ja alkoholi öisele müügile jäävad ministri sõnul jõusse. "Nüüd on küsimus selles, kas ja milliseid nendest tuleks veel laiendada," lisas ta.

Kiik rääkis veel, et valitsuse selge soovitus elanikkonnale on hoida distantsi, kanda rahvarohketes kohtades maski ja täitsa muid hügieeninõudeid.