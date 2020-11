Kokk ei pea opositsiooni kahte tähtsamat muudatusettepanekut reaalseks

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et opositsioonierakondade esitatud tuleva riigieelarve muudatusettepanekute seas on neid, mis tõenäoliselt saavad rahanduskomisjoni toetuse, aga Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatide esitatud kaks tähtsamat muudatusettepanekud ei ole tema sõnul tõsiseltvõetavad.

Reformierakonna fraktsiooni esitatud muudatusettepanek sellest, et Eesti riigieelarve viia 2023. aastaks struktuursesse tasakaalu Kokk reaalseks ei pea.

"Tänasel päeval ei ole see päris tõsiseltvõetav ettepanek. Ma kindlasti toetan ise struktuurset tasakaalu, aga me ei tea täna mitte keegi, mis olukord on järgmise aasta kevadel, suvel või sügisel. Kui majandus taastub ja me saame viiruse üle võidu, siis on reaalne, et eelarve on aastal 2024 või 2025 uuesti struktuurses tasakaalus. Aga kui peaks juhtuma sama, mis selle aasta kevadel, kui majandus kaheks-kolmeks kuuks teatud sektorites täielikult seiskus, siis suure tõenäosusega tuleb hoopis laenu juurde võtta," kommenteeris Kokk.

Sotsiaaldemokraadid esitasid 2021. aasta riigieelarvele kokku 19 muudatusettepanekut, millest kesksem leevendab perede jaoks hooldekodu eest tasumise koormust. Sotside ettepaneku järgi hüvitab riik hooldekodu maksumusest selle, mis inimesel pensionist puudu jääb. Teisisõnu peab abivajaja saama pensioni eest hooldekodu koha. Aivar Koka sõnul sellele lahenduse leidmine keeruline.

On muudatusettepanekuid, mis võivad saada toetuse

"Täna kui ma loen neid parandusettepanekuid, siis need on kõik väga head. Alati sõltub sellest, kui palju on eelarves võimalusi ja võimekust kõiki neid soove täita. Opositsioon teinud kaalutletud ettepanekud ja kindlasti on nende hulgas ettepanekuid, mida komisjon suure tõenäosusega ka hakkab toetama," rääkis Kokk.

Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonid esitasid riigieelarvesse kokku 29 muudatusettepanekud, ülejäänud muudatusettepanekud tegid üksikud riigikogu saadikud, neid on üle 11.

Kokk rääkis ka ERR-i raadiouudistele, et muudatusettepanekuid on esitanud ka koalitsioonierakonnad. "Nendest olulisem on veeteede tasude vähendamine järgmise aasta 1. aprillist," ütles Kokk.

Tõsist arutelu väärib tema sõnul ka Reformierakonna muudatusettepanek keskmise pensioni tulumaksust vabastamise kohta.

Rahanduskomisjon arutab muudatusettepanekuid kolmapäeval.