Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Eesti 200 juht Kristina Kallas

Kuidas vältida inetut vastandumist ja tõsta poliitika kvaliteeti? Mis saab perekonnareferendumist? Millised on parlamenti mittekuuluvate erakondade väljavaated lähiaastatel? ETV saates "Esimene stuudio" on teisipäeval Eesti 200 juht Kristina Kallas, kes on öelnud, et nii koostöövõimetu ei ole Eesti esindusdemokraatia lähiajaloos olnud.